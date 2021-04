Melaten-Friedhof in Köln : Willi Herren soll um 11.11 Uhr beerdigt werden

Melaten-Friedhof in Köln

Köln Der im Alter von 45 Jahren gestorbene Schauspieler und Entertainer Willi Herren soll nach Möglichkeit um 11.11 Uhr beerdigt werden. Die Bestattung ist in Köln auf dem Melaten-Friedhof geplant.

Willi Herren war am vergangenen Dienstag tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Eine Obduktion hat keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung ergeben.