„Hatte sechs Schlaganfälle“ : Rainald Grebe spricht über Vaskulitis-Erkrankung und den Tod

Berlin Rainald Grebe ist vor allem für sein „Brandenburg“-Lied bekannt. Nun hat der Musiker über seine schwere Erkrankung gesprochen. Die Krankheit lässt ihn regelmäßig Schlaganfälle erleiden. Erstmals sprach er auch über den Tod.

Rainald Grebes Album „Popmusik“ kam vor wenigen Wochen heraus. Es erzählt in zwölf Liedern vom letzten Flug einer Stewardess, von der Liebe zu Eiscreme-Sorten wie Basilikum-Grüner Apfel und Rosskastanie-Rosmarin, aber auch ganz zum Schluss vom Tod. „Der Tod sitzt in der Kantine, der Tod isst Essen zwei“, singt Grebe. Der Tod, „die alte Ich-AG, see you soon“. Wie sehr sich Grebe selbst mit einem „Bis bald“ des Todes auseinandersetzen muss, erzählte der 50-Jährige nun der „Berliner Zeitung am Wochenende“.