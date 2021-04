Toter Schlagerstar : Willi Herren wird in Kölner Farben Rot und Weiß beerdigt

Köln Der mit nur 45 Jahren verstorbene Schlagerbarde Willi Herren bekommt eine ganz besondere Beerdigung. Die Trauerfeier wird in den Farben rot und weiß gehalten. Die Familie bittet Fans darum, nicht zum Friedhof zu kommen.

Der im Alter von 45 Jahren gestorbene „Lindenstraße“-Schauspieler Willi Herren wird in den Farben seiner Heimatstadt Köln beerdigt. „Ganz im Sinne des Kölner Originals“ habe die Familie entschieden, die Zeremonie am 5. Mai in Rot-Weiß zu halten, teilte das zuständige Bestattungshaus am Freitag mit. Geplant sei eine Erdbestattung in einem Sarg. Die beiden Farben Rot und Weiß sind für echte Kölner sehr wichtig - unter anderem finden sie sich im Stadtwappen wieder. Zudem werden sie in Karnevalsliedern besungen.