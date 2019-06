„Gehört nicht on air“ : Warum einige Radiosender Sarah Connors neuen Song nur gekürzt spielen

Hannover Erst kürzlich brachte die Sängerin ihren neuen Song „Vincent“ heraus. Doch bei einigen Radiosendern läuft das Lied nur in einer veränderten Fassung. Was dahinter steckt.

„Vincent“ handelt von Verwirrung und Schmerz in der Liebe - unter anderem bei einem Jungen, der erkennt, dass er schwul ist. Es geht konkret um den Satz „Vincent kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt“. Diese Zeile werde wie auch eine Wiederholung später in dem Stück herausgeschnitten, sagte Antenne-Bayern-Programmdirektorin Ina Tenz der dpa. „Die erste Zeile gehört nicht on air bei Antenne Bayern.“ Über das Thema hatte zuerst die „Bild“ berichtet.

Der Berliner Familiensender „Radio Teddy“ spielt das Lied laut „Bild“ gar nicht. Hitradio Antenne 1 in Stuttgart sendet im Tagesprogramm eine entschärfte Version, wie Programmkoordinator Daniel Stupp der dpa sagte. Das Wort „hoch“ ist dort nicht zu hören, sondern mit einem Instrumental unterlegt. Es sei ein familienorientierter Sender, und so gerieten Eltern nicht unter Erklärungszwang. „Damit, gehen wir mal davon aus, kann eine Familie an einem normalen Werktag mit zwei kleinen Kindern entspannt frühstücken, ohne dass sie sich danach mit den Kindern noch mal 25 Minuten extra hinsetzen muss.“ Auf keinen Fall wolle der Sender aber auf den Song verzichten, so Stupp: „Grundsätzlich finden wir, dass das das richtige Lied an der richtigen Stelle ist. Auch mit dem richtigen Inhalt.“