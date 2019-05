Wiener Hofburg : Arnold Schwarzenegger lädt zu Klimagipfel - Greta Thunberg zu Gast

Wien Prominenter Besuch in Wien im Zeichen des Klimawandels: Arnold Schwarzenegger und Greta Thunberg wollen sich für mehr Engagement stark machen.

Schauspieler Arnold Schwarzenegger und Klimaaktivistin Greta Thunberg wollen für einen verstärkten Einsatz gegen den Klimawandel werben. Am Dienstag findet daher in der Wiener Hofburg der dritte Klimagipfel der von Schwarzenegger gegründeten NGO „R20 - Regions of Climate Action“ statt. „Klimaschutz ist eine Herausforderung, die uns alle betrifft“, heißt es auf der Homepage zur Veranstaltung, bei der neben Schwarzenegger und Thunberg auch UN-Generalsekretär António Guterres sprechen wird.