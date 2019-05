„Wo ich bin, ist Hochkultur“ : Harald Schmidt geht auf die große Opernbühne

Stuttgart Seit Harald Schmidts Rückzug aus dem Fernsehshow-Geschäft sind fünf Jahre vergangen. Nun gibt die TV-Legende mit 61 Jahren ihr Debüt auf der Stuttgarter Opernbühne. Als Late-Night-Talker wird man ihn nie wieder erleben, sagt Schmidt.

Er kehrt zurück zu den Ursprüngen seiner Karriere: Den Staatstheatern Stuttgart. Zum ersten Mal wird er dort auf der Opernbühne zu sehen sein. In der Oper „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss mimt er den Haushofmeister - eine Sprechrolle, die ihm nach eigener Einschätzung wenig Schauspielkunst abverlangt. „Ich komme sozusagen als Harald Schmidt auf die Bühne.“ Er verkörpere einen snobistischen Manager - „das deckt sich relativ - glaube ich - mit dem Image, das viele von mir haben“, erklärt er vor seinem Auftritt am Sonntag.

Für seinen „Ein-Mann-Sender“ könne er zur Zeit aus dem Vollen schöpfen, so der Entertainer. Das vieldiskutierte CDU-Video des Youtubers Rezo habe er in seiner Kolumne direkt verheizt: „Der Neuigkeitswert ist ungefähr der von einer durchschnittlichen Lokalzeitung vor einem dreiviertel Jahr.“ Schmidt versteht sich als Materialsammler, der ständig auf Empfang ist. „Man ist schon immer auch ganz froh, wenn man mal so Andrea Nahles oder so weglassen kann.“ Das sei zu berechenbar.