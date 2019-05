Erster öffentlicher Auftritt : Thomas Gottschalk macht Beziehung zu neuer Freundin offiziell

Rust Ende März gaben Thomas und Thea Gottschalk nach 42 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Nach vielen Gerüchten zeigte sich nun der TV-Entertainer mit seiner neuen Freundin in der Öffentlichkeit und erklärt, wie er sie kennengelernt hat.

Showmaster Thomas Gottschalk (69) hat sich zum ersten Mal in der Öffentlichkeit mit seiner neuen Freundin Karina Mroß gezeigt. Der TV-Entertainer besuchte den Freizeitpark Europa-Park in Rust bei Freiburg und brachte seine neue Partnerin gleich mit.

Da Mroß im nicht weit entfernten Baden-Baden lebe und arbeite, sei er nun häufiger in der Region. Zu Baden-Baden habe er eine besondere Verbindung. Hier produzierte er von 1977 an mit „Telespiele“ seine erste Fernsehsendung. Es war sein Einstieg in die Fernsehbranche.