Mutmaßliche Steuerhinterziehung : Popstar Shakira muss in Spanien vor Gericht erscheinen

Popstar Shakira muss in Spanien vor Gericht erscheinen

Shakira im März in Madrid. Foto: AP/Bernat Armangue

Barcelona Auch Megastars sind vor der Verfolgung durch die Justiz nicht gefeit. In Spanien muss sich Shakira vor einem Gericht verantworten. Es geht um mutmaßlich hinterzogene Steuern.

Die Anklagebehörde wirft der kolumbianischen Musikerin vor, zwischen 2011 und 2014 keine Steuern in Spanien gezahlt zu haben. Am Mittwoch kommender Woche soll Shakira vor dem Gericht in der Stadt Esplugues de Llobregat bei Barcelona aussagen. Dort lebt die Kolumbianierin gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, dem Verteidiger des FC Barcelona Gerard Piqué. Das Paar hat zwei Kinder.