Wettermoderatorin verlässt RTL : Das waren die lustigsten TV-Momente mit Maxi Biewer

Wettermoderatorin Maxi Biewer beendet ihre Karriere. Ihre lustigsten TV-Momente. Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer

Düsseldorf Maxi Biewer macht Schluss bei RTL und beendet nach 30 Jahren im Fernsehgeschäft ihre Karriere als Wetterexpertin. Wir blicken noch einmal auf ihre lustigsten und skurrilsten TV-Momente zurück.

Die RTL-Wettermoderatorin Maxi Biewer beendet ihre Karriere nach 30 Jahren als Moderatorin. Biewer werde „die große Wetterbühne“ nach einer langen Dienstzeit verlassen, wie RTL mitteilte. Nun möchte sie in ihrer freien Zeit gemeinsam mit ihrem Mann eine Segeltour unternehmen.

Biewers Karriere begann zunächst als Schauspielerin im DDR-Fernsehen und am Theater. Seit 1992 ist sie als Wettermoderatorin in Sendungen wie „Guten Morgen Deutschland“ und „RTL Aktuell“ zu sehen. Bis zu ihrem Karriereende hat Biewer schon mehr als 15 000 Wetterprognosen präsentiert und trat unter anderem auch bei n-tv, VOX oder RTLzwei als Wetterexpertin auf.

Nach drei Jahrzehnten im deutschen Fernsehen blicken wir nun auf die besten und lustigsten Momente mit der Wetterexpertin zurück. Besonders in Erinnerung geblieben ist die Moderatorin für ihren Lachanfall bei „RTL Wetter“ im Jahr 2001. Auslöser für den lustigen Fernsehmoment war der Gähner eines Kollegen, der statt der Deutschlandkarte für Biewer eingeblendet wurde.

„Kaum etwas hat in meinen langen Jahren als Wettermoderatorin so zu meiner Bekanntheit beigetragen wie - ein Missgeschick! Im Nachhinein betrachtet war das Missgeschick das Beste, was mir passieren konnte“, schrieb Biewer über den Lachanfall in ihrem Buch „Ich mach' aus Regen Sonnenschein“.

Etwas Ähnliches passierte der Moderatorin knapp 20 Jahre später in der Live-Show „Guten Morgen Deutschland“, wo der RTL-Fußballexperte Steffen Freud zu Gast war. Er sprach von dem argentinischen Fußballer Ángel Di María, doch nutzte dabei ständig nur seinen Nachnamen, was bei Biewer für Verwirrung sorgte. So dachte sie, dass mit „Di(e) María“ eine Frau gemeint wäre und fiel während sie das Wetter präsentierte in schallendes Gelächter aus. Später erklärte sie, sie dachte es hätte sich bei Di María um ein Maskottchen, ähnlich dem Geißbock beim 1. FC Köln gehandelt.

Ebenfalls machte sich der Entertainer und Talkshow-Legende Stefan Raab öfter einen Spaß mit der Wettermoderatorin. So machte er aus einem Bericht über das Frühlingswetter einen Rapsong und gab ihr den Künstlernamen „MC Beaver“.

Zu Raabs lustiger Aktion sagt sie heute: „Ich fand und finde es witzig, was er aus meiner Moderation gemacht hat.“ und fügt noch an: „Ich selbst habe aber einen Rap nie in Erwägung gezogen.“

(dpa/joko)