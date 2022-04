„No Panic“ als Aufschrift : Neuer Prozess um Diebstahl von Udo Lindenbergs Porsche gestartet

Hamburg Wer entwendete vor knapp zwei Jahren Udo Lindenbergs Porsche? Nach einem Freispruch für den Angeklagten bemüht sich nun das Landgericht Hamburg um Aufklärung. Am ersten Prozesstag kommen eine Reihe von Merkwürdigkeiten zur Sprache.

Fast zwei Jahre nach dem Diebstahl eines Porsches von Udo Lindenberg (75) hat am Landgericht Hamburg ein neuer Prozess begonnen. Das Amtsgericht St. Georg hatte den 27-jährigen Angeklagten am 6. Oktober vergangenen Jahres vom Vorwurf des Diebstahls oder der Hehlerei in diesem Fall freigesprochen. Wegen gemeinschaftlichen Diebstahls von drei anderen Autos hatte ihn das Gericht jedoch zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt.

Die Polizei hatte den Sportwagen des Rockmusikers drei Tage nach dem Diebstahl vom 22. Juni 2020 in einer Garage in Ahrensburg in Schleswig-Holstein sichergestellt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Porsche 911 R. Es sei ein „Puristen-Porsche“, sagte der damalige Ermittlungsführer am Freitag als Zeuge aus. Die Lackierung von Lindenbergs Porsche - schwarz mit roten Streifen - hätten überhaupt nur drei Wagen. Das Fahrzeug sei an den Türen durch die Aufschrift „No Panic“ weiter personalisiert. Vielleicht hätten die Diebe es deswegen auch abgestellt, vermutete der Zeuge.