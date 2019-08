SPD-Politiker : Lauterbach fordert Null-Promille-Grenze für E-Scooter

Berlin/Düsseldorf Sollte für Tretroller-Fahrer eine Null-Promille-Grenze gelten? Der SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach hält das für eine gute Idee. Andere mahnen zu Geduld und wollen nicht gleich „die Spaßbremse ziehen“

„Nicht gleich die Spaßbremse ziehen“

Elektrische Tretroller sind seit Mitte Juni für den Straßenverkehr in Deutschland zugelassen und können unter anderem in Köln, Münster und Düsseldorf auch gemietet werden . Angesichts einer Vielzahl von Unfällen fordern viele Politiker striktere Gesetze. Andere sprechen sich gegen eine Überregulierung aus.

Aber auch Alkohol am Lenker spielt offenbar eine Rolle. Im Rheinland wurden am Wochenende viele Unfälle gemeldet: 13 E-Scooter-, Rad-, Pedellec- und E-Bike-Fahrer zogen sich der Polizei zufolge bei Unfällen und Stürzen in Köln und Leverkusen zum Teil schwere Verletzungen zu. Zwei an Unfällen beteiligten E-Sooter-Fahrer, ein E-Biker sowie ein Radfahrer stehen im Verdacht, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein.