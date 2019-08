Erster Start nach Zwischenfall : Ariane-5-Rakete bringt Satelliten erfolgreich ins All

Mit zwei Kommunikationssatelliten an Bord startet die Ariane 5 an der Küste von Französisch-Guyana. Foto: AFP/JODY AMIET

Kourou Im Juli stürzte eine europäische Trägerrakete ab. Jetzt wurde erneut eine Ariane-5-Rakete ins All geschossen. An Bord war auch ein deutscher Kommunikationssatellit, der Datentransporte beschleuningen soll.

Drei Wochen nach einem Zwischenfall mit einer europäischen Trägerrakete am Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ist dort wieder eine Ariane-5-Rakete gestartet. Diesmal verlief die Aktion an der südamerikanischen Küste erfolgreich. Die Trägerrakete brachte am Abend zwei Kommunikationssatelliten ins All, treilte die Betreibergesellschaft Arianegroup mit. Die beiden Satelliten hatten gemeinsam ein Gewicht von rund 9,8 Tonnen.