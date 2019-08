E-Scooter-Tipps der NRW-Polizei : Erstmal üben kann nicht schaden

Düsseldorf Nach dem Start der E-Scooter in Deutschland hat die Polizei in NRW im Internet Tipps und Warnungen veröffentlicht. Aus gutem Grund: Es kommt immer wieder zu Unfällen – oft wegen Alkohols.

Innenminister Herbert Reul (CDU) erläuterte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Die E-Scooter sind ein neues und für viele interessantes Fortbewegungsmittel. Deshalb ist es wichtig, dass die Nutzer wissen, was erlaubt ist und was nicht. Die NRW-Polizei gibt auf ihrer Internetseite Tipps und Hinweise, um mit dem E-Scooter sicher ans Ziel zu kommen.“

Sogenannte E-Scooter, die nicht schneller als 20 km/h fahren, sind seit dem 15. Juni in Deutschland zugelassen. Leihanbieter stellen sie seitdem vor allem in Großstädten auf. In NRW hatte es zuletzt vor allem in Köln immer wieder Unfälle gegeben, in vielen Fällen waren die Verunglückten laut Polizei betrunken.