Schlechte Einschaltquoten : RTL streicht Musikshow “Zeig uns deine Stimme“

Düsseldorf Vor drei Wochen startete neue Musikformat „Zeig uns deine Stimme“ auf RTL. Doch jetzt hat sich RTL dazu entschieden, das Musikformat nach nur drei Folgen abzusetzen. Was jetzt stattdessen läuft, erfahren Sie hier.

Eigentlich sollte der neue Name für etwas frischen Wind sorgen und auch ins Studio wurde kräftig investiert. Statt "I can see your Voice“ lief am 24. Juli also „Zeig uns deine Stimme“ auf dem besten Sendeplatz am Sonntagabend an. Das Konzept blieb in der dritten Staffel aber gleich: Ein prominentes Rateteam unter anderem mit Yvonne Catterfeld und Max Giermann muss herausfinden, welcher der Kandidaten gut singen kann, ohne die Stimme zu hören.