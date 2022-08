Streaming-Highlights : Serien-Tipps für 2022 auf Netflix, Amazon, Disney und Co.

Foto: AFP/CHRIS DELMAS Infos Unsere Serien-Empfehlungen bei Streaming-Diensten

Düsseldorf „Stranger Things“ Staffel 4, „Die Ringe der Macht“ oder „House of the Dragon“: In diesem Jahr gehen einige Serien-Highlights an den Start. Welche Shows sonst noch kamen und worauf sich das Warten lohnt. 33 Serien-Tipps für 2022.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor Kurzem wurde der offizielle Trailer für die neue Serie „House of the Dragon“ ins Netz gestellt. Die zehnteilige Staffel soll am 21. August in den USA anlaufen und parallel dazu in Deutschland verfügbar sein. Dank der Beliebtheit der Serie „Stranger Things“, deren vierter Teil im Mai und Juli anlief, hat der weltgrößte Streaming-Dienst Netflix weniger Kunden verloren als befürchtet. Die neue Staffel der meistgesehenen englischsprachigen Serie in der Netflix-Geschichte, ist nur eine von vielen Serien, auf die sich Streaming-Fans in diesem Jahr freuen können.

Es gibt noch einige weitere spannende Neuerscheinungen und lang erwartete Fortsetzungen, die das Jahr 2022 auf Netflix, Amazon Prime, Disney+ und anderen Streaming-Anbietern mit sich bringt. 33 Highlights haben wir in der Infostrecke für Sie zusammengestellt.

(joko)