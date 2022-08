“Das Sommerhaus der Stars“ : Diese Stars konnten die RTL-Show bereits gewinnen

Bocholt Bald läuft bereits die siebte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ an. Mit dabei sind unter anderem Mario Basler und Kader Loth mit ihren Partnern, die sich Hoffnung auf den Titel „Das Promipaar 2022“ machen können. Doch wer konnte in den vergangenen Staffeln triumphieren? Ein Überblick.

“Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare“ geht in die nächste Runde und wieder einmal kämpfen mehr oder weniger bekannte Stars und Sternchen um den Sieg. Ab dem 7. September stehen wieder Streit, Stress und toxische Beziehungen im Vordergrund. Dazwischen müssen die Promipaare in einigen Spielen zeigen, wie gut sie zusammenarbeiten können. Wie schon in den Vorjahren dient ein Bauernhof bei Bocholt im Westmünsterland als Drehort. Von 2016 bis 2020 wurde „Das Sommerhaus der Stars“ noch in Portugal gedreht.

In Staffel 1 konnten 2016 Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan den Titel und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gewinnen. In der zweiten Staffel ging der Sieg an Nico Schwanz und Saskia Atzerodt. Danach machte Schwanz Atzerodt sogar einen Heiratsantrag, aber nur kurze Zeit später trennte sich das Paar. Welche Promis sonst noch bei „Das Sommerhaus der Stars“ gewinnen konnten, sehen Sie in der Bildergalerie.