Neuer „Tatort“ aus Wien : Kommissare gegen Muskelpakete

Wien Der „Tatort“ kehrt mit einem Fall aus Wien aus der Sommerpause zurück: In der Folge „Pumpen“ gibt es einen soliden, aber vorhersehbaren Kriminalfall und eine Kommissarin oben ohne.

Der Lokführer kennt sich mit Suiziden auf den Gleisen aus. Das war schon sein zweiter, sagt er wurschtig – in diesem Jahr. Aber etwas war anders als sonst: Der Mann habe eindeutig noch versucht, sich vor dem nahenden Zug in Sicherheit zu bringen. Das gelang ihm jedoch nicht, weil er sich kaum bewegen konnte. Er habe wie betäubt gewirkt, sagt der Lokführer. Da verstehen die Wiener „Tatort“-Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) schließlich, warum sie zur Bahnstrecke gerufen worden sind.

Den Beweis, dass der Suizid eigentlich ein Mord war, liefert dann der Rechtsmediziner, der sowohl eine Einstichstelle am Hals findet als auch ein Beruhigungsmittel im Blut nachweist. Der Mann, der vom Zug in Einzelteile zerlegt – keine schöne Szene – auf dem Obduktionstisch liegt, war häufig in einem Fitnessstudio anzutreffen. Nach einigen Recherchen erfahren die beiden Kommissare auch den Namen des Toten: Er hieß Iovan Savic, ein Arbeitsloser, der sich einen Aston Martin leisten konnte. Die Ermittler vermuten, dass er im Fitnessstudio illegale Medikamente zum Muskelaufbau vertickt hat. Chefinspektor Manfred Schimpf schleust sich ohne Wissen seiner Vorgesetzten undercover ins Studio ein, verhält sich aber so trottelig, dass er krankenhausreif geschlagen wird. Es läuft nicht wirklich gut. Wie praktisch daher, dass Ex-Polizist Rainer Kovacs (Anton Noori), der nun als Kaufhaus-Detektiv arbeitet, dort trainiert und die Augen ebenfalls offen halten will.