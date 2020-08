Corona-Talk bei Maybrit Illner : „Weiterer Lockdown würde Wirtschaft um Jahrzehnte zurückwerfen“

Düsseldorf Überwiegend erleichtert reagieren Maybrit Illners Gäste auf die neuen, bundesweit weitgehend einheitlichen Corona-Regelungen. Auch über Karneval und die umstrittene Demonstration in Berlin wurde diskutiert.

Nicole Grünewald, Präsidentin der IHK Köln, erinnert: „Wir sollten nicht vergessen, dass wir uns in der größten Wirtschaftskrise der Bundesrepublik befinden.“ Viele Branchen lägen total am Boden und hätten keine Perspektive. „Ein weiterer flächendeckender Lockdown würde die Wirtschaft um Jahrzehnte zurückwerfen“, warnt sie und macht sich Sorgen um den Wirtschaftsfaktor Karneval: Am „Runden Tisch Karneval“ sei die Stimmung in Köln „sehr sehr schlecht“. Sie ist froh, dass es jetzt bundesweit einheitliche Regelungen gibt, das helfe in der Planung. Zugleich hofft sie auf die Vernunft der Bürger, die mit eher kleineren Feiern und Veranstaltungen eine zweite Welle vermeiden helfen könnten.

Ein einheitliches Bußgeld für den fehlenden Atemschutz begrüßt Ethikratsvorsitzende Alena Buyx: „Bei Maskenverweigerern geht es ja mehr um einen symbolischen Akt“, sagt sie. Da die Maske ein wirksames Mittel sei, halte sie für sinnvoll, in dem Bereich Bußgelder durchzusetzen. Schwieriger sei die Entscheidung im Fall der geplanten – und derzeit abgesagten – Demonstration in Berlin, die nun noch vor Gericht verhandelt wird. „Die Demonstrations- und Meinungsfreiheit einzuschränken ist keine Kleinigkeit“, sagt Buyx. „Es geht nicht darum wer demonstriert, es geht auch nicht darum wofür oder wogegen demonstriert wird.“ Es gehe aber durchaus darum, wie demonstriert werde: „20.000 Leute sind ja nicht irgendwo auf der platten Wiese, sondern in einer dicht bevölkerten Großstadt und steigen danach in die Tram und treffen Leute“, malt sie das Szenario aus. Wenn man sich an die Regeln – Abstand und Maske – halte, sei das okay; schwieriger sei es, da die Veranstalter der Demo die Regelbeachtung in der Vergangenheit „nicht garantieren konnten oder wollten“.