Nachlese zum „Tatort: Verschwörung“ : Zwei, die sich immer lohnen

Düsseldorf Der neue „Tatort“ aus Wien hieß „Verschwörung“ und drehte sich um Intrigen, Vetternwirtschaft in der Politik sowie um zwei Morde. Die Geschichte hätte wohl nicht nur in Österreich funktioniert.

Worum ging es? Ein ranghoher Mitarbeiter des Innenministeriums läuft in sengender Wiener Hitze durch den Wald – er halluziniert, phantasiert von zähnefletschenden Hunde, bricht zusammen und stürzt einen Abhang hinunter. Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) werden hinzugerufen. An einen Herzinfarkt oder etwas in der Art glauben die beiden Ermittler nicht, schließlich war der Mann „pumperlgsund“ (Zitat), und im Blut des Joggers wird ein Dopingmittel gefunden. Bei ihrer Ermittlung rennen die beiden gegen diverse Wände, immer wieder scheint es, als wollten Menschen verhindern, dass hier weiter ermittelt wird. Das geht sogar so weit, dass Eisners bereits zugesagtes Jahr in Den Haag bei der Antikorruptionsbehörde wieder abgesagt und ihm die Dienstmarke abgenommen wird. Doch jetzt beißt Eisner sich erst recht fest.