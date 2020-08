Bei „Markus Lanz“ : Grünen-Politiker Palmer will Corona-Warn-App-Pflicht

Düsseldorf Der grüne Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer plädiert für eine Corona-Warn-App-Pflicht für alle Smartphone-Nutzer. Bei „Markus Lanz“ im ZDF löste er damit eine hitzige Debatte aus.

Zu Gast bei Lanz waren neben Palmer auch die Virologin Melanie Brinkmann, der Autor Kester Schlenz und Eva Quadbeck, stellvertretende RP-Chefredakteurin und Leiterin des Berliner Büros unserer Redaktion. Ein Thema der Runde, das für besonders viele Diskussionen sorgt: eine Pflicht zur Nutzung der Corona-Warn-App. Dafür plädiert Boris Palmer. Mit so einer Pflicht bekomme man eine bessere Übersicht, wer möglicherweise von Corona betroffen ist und wer nicht. Infektionsketten ließen sich dann viel einfacher nachvollziehen. Und: „Damit wären wir wahrscheinlich vier Tage schneller, als mit dem Weg, den wir in den Ämtern haben“, sagt er. Die bisherige Methode „alles von Hand einzugeben“ und das Prozedere der Datenübertragung von Behörde zu Behörde hält er für veraltet und überholt

Palmer argumentiert wiederum, dass statt des Zettelausfüllens in Restaurants künftig die App vorgezeigt werden könnte. So könne man die Nutzung der App verdoppeln und das Ausfüllen der Datenzettel würde somit wegfallen. Auch hier kommt Kritik von Quadbeck: Man könne den Wirten nicht vorschreiben, dass sie sich von jedem die App zeigen lassen. Das bringt Palmer in Rage: „Wieso sucht ihr Journalisten immer alles, was nicht geht? Sucht doch mal, was geht“, donnert er zurück.