So ist der neue „Tatort“ aus dem Schwarzwald : Eine geheimnisvolle Frau

Freiburg Ein Mann und sein Sohn verschwinden, zurück bleibt nur eine Blutlache – und die Ehefrau und Mutter verhält sich seltsam. Ein einfacher Fall für das Team aus dem Schwarzwald also? Natürlich nicht.

„Also, Vorschlag“, sagt Kommissarin Franziska Tobler (Eva Löbau) irgendwann und seufzt, „wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Auswertung der Funkzellen des Sendemasts und auf die vollständige Auswertung der Verkehrsüberwachung. Mehr haben wir leider nicht.“ Da laufen die Ermittlungen von Tobler und ihrem Kollegen Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) schon seit mehr als einer Stunde Sendezeit – und sie haben sich an der einzigen Verdächtigen in diesem Fall namens „Die Blicke der Anderen“ die Zähne ausgebissen.

Diese geheimnisvolle Frau, lakonisch und bis auf wenige Momente völlig unemotional gespielt von Lisa Hagmeister, ist Sandra Vogt – und sie steht im Mittelpunkt des nunmehr neunten Krimis aus dem Schwarzwald . Dieser kommt, wie es bei diesem Duo schon häufiger der Fall war, eher bedächtig daher. Richtige Spannung kommt kaum auf, dafür wirkt die Auflösung am Schluss geradezu überhastet. Dennoch ist dieser Film von Regisseurin Franziska Schlatterer und Autor Bernd Lange, beide nicht zum ersten Mal für den SWR-„Tatort“ am Werk, keine Zeitverschwendung – weil er sich Zeit nimmt für seine Hauptfigur und für die en detail gezeigte und mühsame Ermittlungsarbeit der Kommissare.

Zunächst wird diese auch vermisst, dann aber schnell in einem Raststätten-Restaurant an der Autobahn gefunden. Hier sitzt sie und starrt einfach nur aus dem Fenster, auf die Fragen der Ermittler reagiert sie kaum. Auch, als die Suche nach Mann und Sohn immer dringlicher wird, lässt sie sich nicht zu sichtbaren Emotionen hinreißen – und, was in den Augen der beiden Kommissare verdächtig ist, verweigert die Aussage darüber, wo sie in der Nacht gewesen ist. Und die Polizei tappt weiter im Dunkeln.