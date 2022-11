Es fehlen noch die Länderparlamente : Alle Länderchefs unterzeichnen Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Mainz Alle Länderchefs haben die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks inzwischen unterzeichnet, nun müssen noch die Länderparlamente zustimmen. Was sich beim ÖRR ändern soll.

Die Reform von Auftrag und Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird von allen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten befürwortet. Inzwischen haben alle Länderchefs die Änderung des entsprechenden Medienstaatsvertrags unterzeichnet, wie die Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Nun müssen noch alle Länderparlamente Ja sagen, damit der Vertrag zum 1. Juli 2023 in Kraft treten kann.