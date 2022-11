Corona-Impfung, Ukraine-Krieg, Iran : So nutzten Joko und Klaas bisher ihre gewonnenen 15 Minuten Live-Sendezeit

So nutzten Joko und Klaas bisher ihre gewonnenen 15 Minuten Live-Sendezeit

Düsseldorf Bei „Joko und Klaas gegen ProSieben“ können sich die beiden Moderatoren bei einem Sieg gegen den Sender 15 Minuten Live-Sendezeit erspielen. Diese dürfen sie nutzen, wie sie wollen. Was Joko und Klaas bisher mit der gewonnenen Viertelstunde angestellt haben.

Joko und Klaas gegen ProSieben : Moderatorenduo tritt in neuer Staffel gegen 100 Mitarbeiter an

Für die wirklich besonderen TV-Momente sorgten aber vor allem die Sendungen rund um Corona, den Ukraine-Krieg oder zuletzt die systemkritische Protestbewegung im Iran. Diese unterstützen Joko und Klaas mit großer Aufmerksamkeit und verschenkten in der Sendung ihre persönlichen Instagram-Accounts mit insgesamt etwa zwei Millionen Followern „für immer“ an zwei iranische Aktivistinnen. „Wir möchten, dass die Proteste in unserer Welt wahrnehmbar bleiben und unser gemeinsames Hinschauen Teil der internationalen Druckkulisse wird, die sich gerade im Netz formiert“, sagte Joko Winterscheidt über die Aktion.