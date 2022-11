Vor erster RTL-Show : Zu Guttenberg will nicht in die Politik zurückkehren

Zu Guttenberg will nicht in die Politik zurückkehren

Karl-Theodor zu Guttenberg wird demnächst in neuer Rolle als Fernsehmoderator zu sehen sein (Archivfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Berlin Die politische Karriere von Karl-Theodor zu Guttenberg endete 2011 nach einer Plagiatsaffäre abrupt. Demnächst versucht er sich als Moderator bei RTL.

Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat vor seinem ersten Einsatz als RTL-Moderator ein Comeback in der Politik ausgeschlossen. „Nach meinem Empfinden habe ich in der Politik nix mehr zu suchen. Nein, ich kehre nicht mehr in die Politik zurück“, sagte er im Interview mit dem Magazin „stern“ (Donnerstag).