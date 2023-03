“Temptation Island“ 2023 RTL gibt die neuen „Temptation Island“-Paare bekannt

Düsseldorf · Am 30. März ist es so weit: Die fünfte Staffel von „Temptation Island“ läuft auf RTL Plus. Wieder stellen vier Paare ihre Beziehung auf die Probe. Wir stellen Ihnen die Teilnehmer im Porträt vor.

27.03.2023, 15:00 Uhr

6 Bilder Die neuen Paare bei „Temptation Island“ 6 Bilder Foto: RTL+

Am 30. März startet auf RTL+ fünfte Staffel von „Temptation Island“. Wieder stellen sich vier Paare den Versuchungen auf einer paradiesischen Insel. Welche Beziehung besteht das Experiment? Welche Teilnehmer werden schwach und erliegen den Verführern? Nun hat RTL bekannt gegeben, welche vier Paare an der fünften Staffel der Dating-Show teilnehmen. Mit Nico Legat (24) ist sogar der Sohn eines bekannten Fußballers mit von der Partie. Nicos Vater ist der ehemalige Bundesliga-Profi Thorsten Legat (54), der auch selbst schon an einigen TV-Shows teilgenommen hat. Nico stellt sich gemeinsam mit Freundin Sarah der Liebes-Challenge. In unserer Bilderstrecke zeigen wir Ihnen die Fotos der neuen „Temptation Island“-Paare und verraten Ihnen die wichtigsten Infos zu den Teilnehmern.

(cwi)