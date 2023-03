So war der „Tatort – Abbruchkante“ „Sie können sich gar nichts vorstellen, Sie sind aus Köln“

Wie war es? Der Fall „Abbruchkante“ ist eine rheinische Tragödie mit lauter unglücklichen Menschen, die an ihrem Leben und den getroffenen Entscheidungen zu zerbrechen drohen. Im Zentrum standen nicht der Klimawandel und die Energiewende, sondern die Frage, was der Verlust von Heimat, das erzwungene Neu-Ankommen mit Menschen macht. Und da gibt es immer welche wie Dr. Franzen, die sich damit leicht tun und vielleicht noch ihren eigenen Vorteil daraus ziehen. Und es gibt Schnitzler Senior, der womöglich zu alt ist zum Verpflanztwerden und eine fatale Entscheidung trifft, mit der er am Ende allein klar kommen muss. Die Feindbilder sind in „Abbruchkante“ klarbenannt. Der Konzern bestimmt und verfügt über das Schicksal des Dorfes. Schenk bezeichnet den Tagebau als „Klimakiller-Loch“, kachelt aber fast jeden Tag mit einem amerikanischen Oldtimer aus Köln herbei und pustet mit seiner Spritschleuder Abgase in die Luft. Ballaufs Kritik daran weist er zurück: Er solle sich nicht über „sein Baby“ aufregen. „Da hat schon Clint Eastwood drin gesessen.“ Das große Ganze hat Schenk noch nicht verstanden. So tun sich alle schwer in diesem „Tatort“ mit dem Abschiednehmen von Altem, Bekanntem und Vertrautem. Und wenn es auch nur, wie in seinem Fall, ein altes Auto ist.