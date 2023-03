„Der Bachelor“ Wer bekam keine Rose in Folge 5?

Es wird getrunken, gelacht, geflirtet und anschließend geht es für die beiden Hand in Hand auf einen Strandspaziergang. Währenddessen geht es in der Villa hoch her, denn David hat den Kandidatinnen zum Zeitvertreib ein paar Kaltgetränke hinterlassen. Somit haben auch die Ladys in der Villa die Möglichkeit, den Abend mit guter Stimmung ausklingen zu lassen. Beim Einzeldate geht es derweil für Yolanda und David deutlich gemächlicher weiter. Sie verbringen den Abend am Pool und tauschen Zärtlichkeiten aus. Schließlich bekommt Yolanda sogar die erste Rose. „Ich hab’ nochmal viel mehr über sie erfahren können. Und für mich erkennen können, ob das eine Frau ist, mit der ich mir die Zukunft nach dieser Zeit hier vorstellen kann“, begründet er seine Entscheidung.