Namenswechsel beim Streaminganbieter : Aus Sky Ticket wird jetzt Wow

München Der Pay-TV-Anbieter Sky hat seinem Monatsabo umbenannt. Der neue Name soll nicht nur prägnanter sein, sondern auch emotionaler auf das Publikum wirken: „Streaming war noch nie so Wow“, lautet denn auch der neue Claim. Besondere neue Inhalte gibt es zunächst aber offenbar nicht.

Sky benennt sein Streamingangebot um. Aus Sky Ticket wird Wow, wie der Streaminganbieter am Dienstag in München mitteilte. Der neue Name leite sich von Wow-Momenten sowohl in Serien und Filmen als auch im Sport ab. Zum Start gibt es Rabatte für Neukunden. Bis zum 31. Juli kostet „Wow Serien“ monatlich 7,99 Euro statt 9,99 Euro. Das kombinierte „Wow Filme & Serien“-Abo ist zu buchen für 9,98 Euro statt 14,98 Euro im Monat. Diese Konditionen sollen für die Kunden unbegrenzt gelten, solange sie ihr Abonnement nicht kündigen. Wow kann auf maximal zwei Geräten gleichzeitig gestreamt werden.