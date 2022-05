Neue „Star Wars“-Serie : „Obi-Wan Kenobi“ – Die Rückkehr des Jedi-Meisters

Berlin Nach dem Erfolg von „The Mandalorian“ und dessen Spin-off „Das Buch von Boba Fett“ startet die dritte „Star Wars“-Serie bei Disney. In „Obi-Wan Kenobi“ gibt es ein Wiedersehen mit zwei der wichtigsten Figuren des „Star Wars“-Universums. Auf was Fans sich freuen dürfen.

Während Streaming-Gigant Netflix zuletzt Abonnenten verlor, freute sich Konkurrent Disney+ über steigende Nutzerzahlen. Die Macht ist stark bei Disney, um es im „Star Wars“-Jargon zu sagen. Denn die Weltraumsaga gilt als eines der wichtigsten Argumente für ein Disney+-Abonnement. Nach einem Bericht des Branchenblatts „Hollywood Reporter“ sorgte besonders die Serie „The Mandalorian“, die im November 2019 in den USA und im März 2020 in Deutschland startete, für Abonnentenzuwachs. Und nun bekommt mit „Obi-Wan Kenobi“ (27.5.) einer der beliebtesten Charaktere des „Star Wars“-Universums seine eigene Serie.

Ganze 17 Jahre ist es her, dass Ewan McGregor zuletzt die Jedi-Kutte trug. Der düstere dritte Film der Prequel-Trilogie, „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“, endete 2005 dramatisch. Nachdem sich sein Schüler Anakin Skywalker (Hayden Christensen) gegen ihn gewandt hatte, kam es zum Duell auf Leben und Tod zwischen den einstigen Freunden. Schwer verletzt und verbrannt blieb Skywalker an einer Lavaquelle liegen, wo ihn Obi-Wan seinem Schicksal überließ.

Die neue Serie spielt zehn Jahre nach diesen Ereignissen. Obi-Wan lebt mittlerweile zurückgezogen auf Tatooine. „Er ist auf jeden Fall an einem anderen Punkt, als wir ihn zuletzt in den drei Filmen gesehen haben, in denen ich ihn gespielt habe“, sagte Ewan McGregor (51) der Deutschen Presse-Agentur, „aber es knüpft direkt an die vierte Episode an, in der ihn Alec Guinness spielt.“