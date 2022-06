Volle Züge in NRW : 9-Euro-Ticket und Pfingstverkehr - Gedränge auf den Bahnsteigen

Foto: dpa/Henning Kaiser 11 Bilder 9-Euro-Ticket und Pfingsten — Gedränge am Kölner Hauptbahnhof

Düsseldorf/Köln Zum Ende des langen Pfingstwochenendes ist es am Montag in vielen Zügen in Nordrhein-Westfalen noch einmal richtig voll geworden. Auf den Autobahnen gab es bis Mittag nicht übermäßig viele Staus.

Viele Ausflügler nutzten das günstige 9-Euro-Ticket im Nahverkehr. Am Kölner Hauptbahnhof versuchten zahlreiche Reisende vergeblich, mit ihren Fahrrädern noch einen Platz in den Abteilen zu bekommen. Auf den Bahnsteigen der Fernzüge, in denen das 9-Euro-Ticket nicht gilt, war die Lage hingegen entspannt.

Die Deutsche Bahn hatte im Vorfeld bereits gewarnt, dass es am langen Pfingstwochenende insbesondere bei touristischen Zielen in den Regionalzügen voll werden könne. Mit dem 9-Euro-Ticket können Fahrgäste seit vergangenen Mittwoch einen Monat lang bundesweit den Nahverkehr nutzen.

Auf den Autobahnen war es am Montagnachmittag zunächst relativ ruhig. Der WDR meldete in Nordrhein-Westfalen Staus mit einer Gesamtlänge von knapp 50 Kilometern.

(top/dpa)