Massenandrang durch 9-Euro-Ticket : Tausende ausgesperrt bei NRW-Regionalzügen

Foto: dpa/Henning Kaiser 11 Bilder 9-Euro-Ticket und Pfingsten — Gedränge am Kölner Hauptbahnhof

Düsseldorf 900.000 Menschen haben alleine beim VRR schon das 9-Euro-Ticket gekauft. Das Interesse ist also riesig. Aber am Pfingstwochenende blieben mehr Passagiere an NRW-Bahnhöfen hängen als bisher bekannt.

Das Interesse für das 9-Euro-Ticket ist noch größer als erwartet in NRW, aber auch die Schwierigkeiten, die vielen Passagiere gut zu betreuen. Dies zeigt sich anhand der am Dienstag vorgelegten ersten Bilanz des 9-Euro-Tickets vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), dem größten Verkehrsverbund von NRW und von ganz Deutschland.

Laut Angaben des Managements wurden bereits mehr als 900.000 Stück des 9-Euro-Tickets im VRR-Gebiet verkauft. Weil außerdem die Kunden aller bisherigen Abos ebenfalls ihre Karte bundesweit im Nahverkehr für neun Euro im Monat nutzen dürfen, kommen so im ganzen VRR-Gebiet rund 2,1 Millionen Menschen mit 9-Euro-Ticket zusammen. Der VRR hatte bisher 1,2 Millionen Abonnenten.

Auf der Rhein-Strecke von Ruhrgebiet nach Düsseldorf und Köln war der Andrang riesig - der Frust aber auch. Foto: Kompetenzcenter Marketing NRW (KCM)

Über die Pfingsttage waren seit Freitag die Zustände dramatisch, berichtet der VRR. „Viele tausend Menschen passten nicht mehr in die Züge und mussten auf spätere Zugleistungen ausweichen“, heißt es in einer Presseerklärung. „Insbesondere am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und am späten Samstagnachmittag war die Hauptachse von Köln über Düsseldorf durch das Ruhrgebiet nach Hamm mit den Linien RE1, RE2, RE5, RE6 und RE11 jeweils so überlastet, dass praktisch alle Züge über Stunden immer wieder zahlreiche Fahrgäste zurücklassen mussten.“

Man konnte dies bei Anfahrt auf den Hauptbahnhof Düsseldorf am Samstagmittag beobachten: Die S-Bahnen wie die S6 waren jeweils gut gefüllt,aber nicht zu voll. Aber auf Regionalzügen blinkte oft der Hinweis, ein weiterer Einstieg sei nicht möglich.

Außerdem war die Lage im RE 16 sehr schwierig, so der VRR, weil auf dieser Linie viele Züge ausfielen.Der RE 16 fährt von Essen nach Siegen.

Der VRR rät Kunden nun, nach Möglichkeit auch S-Bahnen zu nutzen, um ein Ziel zu erreichen. Die nächste große Bewährungsprobe würde an Fronleichnam anstehen, aber auch am nächsten Wochenende könne es zu einem hohen Zustrom von Bürgern kommen.