Reisen mit dem 9-Euro-Ticket : Verspätungen im Regionalverkehr - welche Rechte gelten?

Berlin Das 9-Euro-Ticket gilt ausschließlich für den Regionalverkehr - für Fahrten mit ICE, IC oder EC kann es nicht genutzt werden. Aber was ist, wenn Verspätungen oder Zugausfälle dafür sorgen, dass man mit dem Regionalzug nicht wie geplant ans Ziel kommt?

Sorgen auf der geplanten Reiseroute Verspätungen oder Zugausfälle dafür, dass man aller Voraussicht nach mindestens 20 Minuten später als geplant am Ziel ankommt, darf man nach Angaben der Stiftung Warentest auch auf Fernverkehrszüge umsteigen. Das gelte ebenso, wenn man in einen überfüllten Regionalzug nicht einsteigen konnte und deshalb die genannte Verspätung anhäuft.

Schließlich gilt es, über das Fahrgastrechte-Formular der Deutschen Bahn die Erstattung einzufordern. Das geht direkt online, sofern man ein Kundenkonto hat und das Ticket über dieses Konto gekauft wurde. Oder eben per Post: Das Formular kann man sich im Reisezentrum am Bahnhof holen oder online herunterladen.

Gut zu wissen: Anstatt es als Brief zu schicken, kann man das ausgefüllte Formular mit Belegen auch wieder in einem Reisezentrum der Bahn abgeben.

„Die Problematik haben Bahncard-100-Inhaber ja auch“, sagt Michael Sittig von der Stiftung Warentest. Letztlich läuft es so, dass man in dem Formular die Details seiner Reiseroute angibt und Belege wie etwa das am Bahnsteig geschossene Foto anhängt. Ein Tipp von der Bahn für Nutzer der „DB Navigator“-App: Einen Screenshot von der Verspätung, die in der App angezeigt wird, machen und diesen mitschicken.