Start der 6. Staffel von „Masked Singer“ : Frische Masken, ungewohnter Moderator und „Brilli“

Köln Am Samstagabend startet die 6. Staffel von „The Masked Singer“. Eine große Neuerung wartet auf die Zuschauer: Das Design für eine Maske - die sogenannte „Fan-Maske“ - wurde in Kinderhände gelegt. Das Ergebnis: ein Fantasiewesen mit Namen Brilli.

Mit den Tieren, die in den vergangenen Jahren als Vorlage für die Kostüme der ProSieben-Show „The Masked Singer“ herhielten, könnte man einen prächtigen Tierpark ausstaffieren. Leopard, Flamingo, Schildkröte, Hummer, Chamäleon, Faultier, Eichhörnchen - alles schon dabei gewesen. Selbst ein Quokka, ein eher Experten bekanntes, dauergrinsendes Beuteltierchen, besang schon die Bühne. Die Masken waren stets ungemein liebevoll und kunstfertig genäht - aber mitunter auch ein bisschen Basiskurs Zoologie.





Vielleicht ist es daher gar nicht schlecht, dass am Samstag das Design für eine Maske in die Hände von Menschen gelegt wird, deren Gedankengänge kaum vorhersehbare Wendungen nehmen: Kinder. Vergangenen Herbst hatte ProSieben junge Zuschauer aufgerufen, ihre „verrücktesten Vorschläge“ für eine neue Maske einzusenden. Am Ende wurde aus Senderangaben zufolge rund 15.000 Entwürfen die Idee einer Zehnjährigen ausgewählt, geschneidert und ist in der neuen Staffel zu sehen, die am Samstag beginnt. Das Ergebnis: ein Fantasiewesen namens Brilli.

Die „Fan-Maske“ ist die geplante größere Neuerung der sechsten Staffel der Kostüm-Show. Die ungeplante ist ein Wechsel des Moderators zumindest für die erste Folge. Matthias Opdenhövel, von der ersten Sekunde des Formats an dabei, fällt diesmal zum Auftakt aus. Der Grund: Eine Corona-Infektion, mit der er sicht seit Tagen herumschlägt. „Corona erweist sich hartnäckiger als gedacht. Deswegen sehe ich am Samstag zum ersten Mal "The Masked Singer" im Fernsehen“, teilt er einen Tag vor dem Staffel-Start mit.

Foto: ProSieben/Willi Weber 7 Bilder "The Masked Singer" 2022 - die Masken und Kostüme

Der Ersatz wurde innerhalb der „Masked Singer“-Familie gefunden: Aushilfsweise übernimmt Thore Schölermann („The Voice of Germany“), der selbst mal als sogenannter Monstronaut im Plüschkostüm auf der Bühne gestanden hatte. Opdenhövel plant aber nach eigenen Angaben, in der folgenden Woche zurückzukommen.

Grundsätzlich werden Neuerungen bei „The Masked Singer“ eher behutsam eingeführt. Das hält frisch, kratzt aber nicht am Kern der nach wie vor gut funktionierenden Show-Maschinerie. Beim Personal wird normalerweise nicht groß rotiert. Abermals bilden auch am Samstag Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48) das Rateteam, das die ersten Tipps zu den Promis abgeben darf. Dazu gesellt sich zum Auftakt als erster Gast Comedian Ralf Schmitz.

Mittlerwile kann man „The Masked Singer“ getrost als familientaugliche Samstagabend-Show verstehen, bei der sowohl für die Oma als auch die Enkel etwas dabei ist. Die Kinder-Maske ist sozusagen das, was früher die Kinderwette bei „Wetten, dass..?“ mal war. Passend dazu bleibt es auch beim Sendeplatz am Samstag, den ProSieben in der vergangenen Ausgabe schon eingeführt hatte.

An der Grundidee wird gleichwohl nicht geschraubt. Sie besagt: Promis treten als Sänger auf, verstecken ihre wahre Identität aber hinter opulenter Ganzkörperkostümierung. Nur ihre Stimme und ein paar - oft ungemein verschachtelte - Hinweise lassen erahnen, wer unter der Maske stecken könnte. Nach und nach werden die Kandidaten enttarnt, bis am Ende ein Sieger feststeht, der erst dann seine Maske ablegt.

Bislang hat dieses Kern-Konzept - diese Melange aus Rätseln, Quatsch und bewährten Kräften - sehr gut funktioniert. „The Masked Singer“ fuhr stets gute Quoten ein. So gut, dass Revolutionen vorerst auch nicht notwendig erscheinen. Dazu passt, dass in der neuen Staffel neben dem Kinder-Kostüm auch wieder reichlich Figuren aus der Tierwelt auftreten werden - unter anderem ein Koala, ein Gorilla, ein Seestern, eine Möwe und ein Zebra. Der Tierpark wird noch größer.

In anderen Ländern, in denen die Show ebenfalls läuft, ist man da kostümtechnisch mitunter schon in andere Sphären vorgedrungen. In der Österreich-Ausgabe etwa wurde vor rund einem Jahr Schlagersänger Roberto Blanco enttarnt. Er steckte in einem Germknödel.

(felt/dpa)