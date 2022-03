Bekannter TV-Moderator : Harry Wijnvoord hat an Bord eines Kreuzfahrtschiffs geheiratet

Köln Fernsehmoderator Harry Wijnvoord hat seiner Partnerin Iris an Bord eines Kreuzfahrtschiffs das Ja-Wort gegeben. Für beide ist es die zweite Ehe.

Die Zeremonie mit einem Pastor wurde am Donnerstag live auf dem Sender sonnenklar.TV übertragen. Auf die Frage, ob er seine Iris als Ehefrau lieben und ehren wolle, in guten und in bösen Tagen, antwortete der Niederländer mit kräftiger Stimme: „Ja, ich will, mit Gottes Hilfe.“ Danach wurden Ringe getauscht - und es gab einen dicken Kuss.