Bruce Darnell, Poldi und Co : Diese Promis grillen bald den Henssler

Düsseldorf Mit sechs neuen Folgen, die ab 10. April auf Vox zu sehen sind, wird TV-Koch Steffen Henssler wieder für reichlich Action in der Studioküche sorgen. Die Gästeliste ist dabei wie immer mit reichlich Prominenz ausgestattet. Ein Vorgeschmack.

Der Sender Vox verspricht nicht nur ein einziges Frühlingsspecial, sondern gleich eine ganze Reihe von Mottosendungen: „Das Rezept: Man nehme je ein Dschungel-, Oster- und Muttertags-Special und füge ein ganz frisches Coach- sowie ein Mario Barth-Special hinzu. Eine kulinarische Komposition, die es für Koch-King Steffen Henssler so noch nie gab, heißt es in einer ersten Vorschau auf das Programm, das ab dem 10. April immer sonntags um 20.15 Uhr gezeigt wird. Moderiert wird das Kochspektakel von Laura Wontorra, die bereits seit 2013 durch die Sendung führt und sich dabei stets einen sehenswerten Schlagabtausch mit TV-Koch Steffen Henssler liefert.

Wer kocht wann?

Zum Start geht es in den Dschungel: Der amtierende RTL-Dschungelkönig Filip Pavlovic sowie Anouschka Renzi und Harald Glööckler treten am Herd gegen Steffen Henssler an. An Ostern soll es ebenfalls einige Überraschungen und Neuerungen geben, etwa ein Gänge-übergreifendes Kochen. Zu Gast sind dann Ilka Bessin, Mickie Krause und Thore Schölermann.