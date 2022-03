Tilo Jung bei „Maischberger“ : „Man könnte das auch einen Putin-Soli nennen“

Der Journalist Tilo Jung in der Talkshow „Maischberger - Die Woche“ am 16. März 2022. Foto: ARD

Berlin Am Mittwoch geht es im Talk bei „Maischberger - Die Woche“ um die Ukraine - und auch um gestiegene Energiepreise. Finanzminister Lindner bekräftigt seine Idee eines Tankrabatts - Journalist Jung hält dagegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die gestiegenen Energiepreise sind am Mittwochabend eins der Themen bei „Maischberger - Die Woche“. Schließlich weilt unter ihren Gästen der deutsche Finanzminister. Am Sonntag hatte Christian Lindner (FDP) mit seinem Vorstoß für einen staatlichen Rabatt beim Tanken Aufsehen erregt. Die Koalitionspartner SPD und Grüne kritisierten daraufhin, dass das Vorhaben nicht abgestimmt gewesen sei und eine Umsetzung auch nicht speziell Einkommensschwächeren nutzen würde, die besonders unter der Preisexplosion an den Tankstellen leiden.

Lesen Sie auch Entlastungen von hohen Spritpreisen : Lindner will Tankrabatt gegen alle Widerstände durchboxen

Doch Lindner bekräftigt in der Talkshow seinen Vorschlag für einen staatlichen Tankzuschuss. Der Finanzminister will den Tankrabatt als Teil eines zweiten Entlastungspaketes zur Abfederung der hohen Energiekosten einführen. "Ich bin für einen Rabatt, weil das anders als bei einer Steuer schneller möglich ist", argumentiert der FDP-Politiker. Er geht davon aus, dass die Koalition seinem Vorschlag zustimmen wird. "Ich sehe jedenfalls in der SPD viele, die dafür sind", sagt Lindner.

Der ebenfalls in der Sendung anwesende Tilo Jung sieht das anders. „Man könnte das auch einen Putin-Soli nennen“, sagt der Journalist. Trotz eines solchen staatlichen Zuschusses an die Bürger würde ja weiterhin für Benzin bezahlt werden, argumentiert Jung, und das Geld dafür gehe dann unter anderem an Russland. Der Journalist, der durch die Youtube-Sendung „Jung und Naiv“ bekannt geworden ist, spricht sich stattdessen unter anderem für Energiesparmaßnahmen wie beispielsweise ein zeitlich begrenztes Tempolimit oder eine Home Office-Pflicht aus. Dagegen lehnt er es ab, Energieverbrauch durch Subventionierung „auch noch zu fördern“.

Lindner hält unterdessen ein Öl- und Gas-Embargo gegen Russland weiter für möglich. "Alle Optionen liegen jeden Tag auf dem Tisch", sagt der FDP-Politiker. Deutschland sei dazu "wortwörtlich jeden Tag mit den G7-Partnern und innerhalb der Europäischen Union im Gespräch".

Der Finanzminister betont, die Bundesregierung sei dabei, "alle Möglichkeiten auszuschöpfen, zusätzliche Reserven aufzubauen. Das betrifft Kohle und das betrifft Gas. Und das betrifft natürlich auch die Ausweitung der Lieferquellen für Öl". Als konkrete Vorbereitungen für ein Öl-Embargo gegen Russland will Lindner dies aber nicht bezeichnen.

(peng/AFP/dpa)