Doku über Michael Jackson : Überraschend schwache Quote für „Leaving Neverland“

Überraschend schwache Quote für „Leaving Neverland“

Die Doku hatte im Vorfeld für viel Diskussionen gesorgt. Hier demonstrieren Ende März Fans in Buenos Aires gegen die Ausstrahlung. Foto: REUTERS/AGUSTIN MARCARIAN

Düsseldorf Viel ist im Vorfeld über die Michael-Jackson-Doku „Leaving Neverland“ diskutiert worden. Das Zuschauer-Interesse am Samstag fiel indes eher gering aus. Sender ProSieben dürfte sich mehr versprochen haben.

Die Quote zur Hauptsendezeit ab 20.15 Uhr blieb unspektakulär: 1,19 Millionen verfolgten den Beitrag zu Missbrauchsvorwürfen gegen den 2009 verstorbenen Sänger Michael Jackson - ein Marktanteil von gerade einmal 4,9 Prozent für ProSieben.

Quoten-Hit am Abend war Ulrike Kriener, die zum 28. Mal als „Fahnderin“ im ZDF ermittelte. Sie war damit am Samstagabend am erfolgreichsten. 5,61 Millionen sahen die Folge „Polly“ über ein totes Mädchen aus einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche, ein Marktanteil von 19,5 Prozent.