RTL-Dauerbrenner : Drama bahnt sich an - „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ kommt in Spielfilmlänge

Drama bahnt sich an - „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ kommt in Spielfilmlänge

Potsdam Das hat schon fast Tradition. Zum vierten Mal in Folge zeigt RTL eine Ausgabe der Kult-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ in Spielfilmlänge. Diesmal im Fokus: Bösewicht Jo Gerner (Wolfgang Bahro).

RTL zeigt von seiner Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) eine neue Folge in Spielfilmlänge. Zu sehen ist sie am Dienstag, 30. April (19.40 Uhr), wie der Sender am Freitag mitteilte. Darin geht es unter anderem um Fiesling Jo Gerner (Wolfgang Bahro), der sein Glück mit Yvonne Bode (Gisa Zach) in vollen Zügen genießt. Yvonnes Tochter Laura (Chryssanthi Kavazi) versucht verzweifelt, sie zu erreichen. Katrin (Ulrike Frank) ist einiges zuzutrauen, und eine Intrige macht gleich mehreren von ihnen zu schaffen.