Erster Netflix-Trailer veröffentlicht : Starttermin für dritte Staffel „Haus des Geldes“ steht fest

Düsseldorf Die ersten beiden Staffeln „Haus des Geldes“ haben die Fans in Atem gehalten. Jetzt ist klar, wann die dritte Staffel erscheint. Zudem wurde ein Trailer veröffentlicht.

Sie hat für Aufsehen gesorgt: die spanische Serie „Haus des Geldes“. Kriminelle haben es auf die spanische Notendruckerei abgesehen und Millionen von Euro nach einem Überfall gedruckt. Am Ende entkam die Truppe rund um den „Professor“.

Am 19. Juli geht das Drama rund um Tokio (Ursula Corbero), Rio (Miguel Herran), Denver (Jaime Lorente) und Monica Gaztambide (Esther Acebo), den Professor (Alvaro Morte) und Raquel Murillo Fuentes (Itziar Ituno) weiter.

Im Trailer sind die jeweiligen Aufenthaltsorte der Truppe nach dem großen Coup in Spanien zu sehen. Am Ende der kurzen Clips rücken Polizeitruppen an. Die Spannung steigt, wie es bei „Haus des Geldes“ weitergeht.