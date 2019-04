So war der „Tatort“ aus Köln: Vielleicht ist es Zeit für einen Neuanfang

So war der „Tatort“ aus Köln

Düsseldorf Es hat den Anschein, als sei die Geschichte der Figuren Schenk und Ballauf auserzählt. Im aktuellen Fall fiel den Autoren jedenfalls nicht mehr viel ein. Der Kölner „Tatort“ im Schnell-Check.

Worum geht’s? Ein Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes stirbt, als eine bereits entschärfte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. Jemand hatte mit einer Handgranate nachgeholfen. Auf der Suche nach den Hintergründen der Tat und dem Mörder geraten die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) an eine Reihe von Verdächtigen. Im Mittelpunkt steht ein Neubauprojekt für Wohlhabende.

Worum geht’s wirklich? Um Eifersucht, um Vater-Sohn-Beziehungen, um gelangweilte Kommissare, um die irrsinnige Gefahr von Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg, um Spielsucht, um Gier, um Minen in Bosnien, um Traumata, um Neureiche und ihre bevorzugten Wohnquartiere. Kurzum: um alles und nichts.

Kölner Tatort-Kommissare ermitteln in Langenfeld

Der größte Aufreger Den gibt es bedauerlicherweise nicht. Wenn ein Film so egal ist, dass es sich nicht zu ärgern lohnt, dann ist es besonders schlimm. So ist dieser „Tatort“ in seiner Stringenz auch: beliebig und irrelevant.