Mehr als 13 Millionen Zuschauer : Aktueller Münster-„Tatort“ mit bester Quote seit 30 Jahren

Aktueller Münster-„Tatort“ mit bester Quote seit 30 Jahren

Berlin Der „Tatort“ aus Münster hat aufs Neue eine Topquote eingefahren, aber keinen Rekord aufgestellt. 13,08 Millionen Zuschauer schalteten am Sonntagabend den Fall „Ein Freund, ein guter Freund“ ein.

Das ist mit 41,5 Prozent ein ausgezeichneter Wert, kommt aber nicht an die Folge „Fangschuss“ heran, die am 2. April 2017 14,56 Millionen gesehen (39,6 Prozent) hatten. Das war damals die höchste Zuschauerzahl für eine Münster-Episode und der höchste Marktanteil einer „Tatort“-Folge seit 1992 gewesen. Die Ermittler Frank Thiel (Axel Prahl) und Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) hatten diesmal mit dem Mord an einem Mafia-Anwalt zu tun.