Justin Bieber und Lady Gaga als Stargäste : „Friends“-Special kommt Ende Mai

Los Angeles 17 Jahre nach dem Ende der US-Kultserie „Friends“ kommt es nun Ende Mai zu einem Wiedersehen mit den Serienstars. Mit dabei sind außerdem Stars aus der Musik-Welt.

HBO Max kündigte das Special „Friends: The Reunion“ am Donnerstag für den 27. Mai an. Dazu stellte der Streamingdienst ein kurzes Video ins Netz, in dem die sechs Darsteller – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer und Matthew Perry – von hinten gefilmt, durch das Studiogelände von Warner Bros. im kalifornischen Burbank laufen.