Dschungelcamp 2023 Tessa Bergmeier als Veganerin im Dschungel - 0 Sterne bei der Essensprüfung?

Am 13. Januar startet die 16. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Neben unter anderem Claudia Effenberg und Lucas Cordalis zieht auch Model Tessa Bergmeier in den Dschungel. Schon seit ihrer Kindheit lebt die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Teilnehmerin vegan und ist deswegen auch im Dschungelcamp auf einer Mission. „Ich möchte den Tieren eine Stimme geben!“, erklärt sie gegenüber RTL. Daher kommt es für sie auch im Dschungel nicht in Frage, tierische Produkte oder gar Tiere zu essen. Ein Problem für die Dschungelprüfungen?