Beliebte RTL-Tanzshow Was Sie zu „Let’s Dance 2022“ wissen müssen

Der Privatsender RTL schickt auch in diesem Jahr wieder mehr oder weniger prominente Persönlichkeiten ins Rennen um die Tanzkrone. Die ersten Promis hat RTL jetzt bekannt gegeben. Dabei sind Sängerin Michelle, Schauspieler Timur Ülker und die Tochter eines CDU-Politikers. Für ein Novum sorgt daneben Mathias Mester. Der Leichtathlet ist der erste kleinwüchsige Mensch, der an der Show teilnimmt. „Wahre Größe wird nicht in Zentimetern gemessen, sondern in Punkten. Nach sieben Weltmeistertiteln bin ich bereit für eine neue Herausforderung“, sagt Mester auf der RTL Homepage. Normalerweise läuft die Tanzshow jeden Freitag um 20.15 Uhr live auf RTL. Am Karfreitag, 15. April fällt die „Let‘s Dance“ jedoch aus. Der Grund: Karfreitag gehört zu den stillen Feiertagen, darum gibt es ein Tanzverbot für öffentliche Tanzveranstaltungen.