Neue Gesichter, Babylon, Krimiseriendonnerstag Ausblick auf das Fernsehjahr 2023

Für Krimi-Fans fängt das Jahr gut an. Sie dürfen sich auf den Donnerstag freuen. Sat.1 will einen Krimiseriendonnerstag etablieren. Los geht es am 5. Januar 2023 mit der französischen Serie ,,Biarritz – Mord am Meer". An drei Donnerstagen läuft die Miniserie in Doppelfolgen ab 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung. Drei weitere Mini-Krimiserien folgen darauf.