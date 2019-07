Trotz guter Einschaltquoten : RTL setzt Nackt-Kuppelshow „Adam sucht Eva“ ab

Köln Nach fünf Staffeln ist Schluss mit der Kuppelsendung. Auch andere Sendungen werden nicht fortgesetzt. RTL will sich neu ausrichten und künftig auf andere Formate setzen. Welche Sendungen noch betroffen sind.

Senderchef Jörg Graf krempelt RTL um. Der 52-Jährige hatte erst in diesem Jahr Frank Hoffmann als Geschäftsführer abgelöst und schraubt nun an der Ausrichtung des Privatsenders. Der solle in der neuen Saison durch „mutige und eventbasierte Formate punkten“, wird Graf vom Online-Magazin „Quotenmeter“ zitiert.