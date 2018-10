Anne Will 2018: Sigmar Gabriel richtet Appelle an Europa

Düsseldorf Großbritannien ist bald raus aus der EU, und andere Länder könnten nachziehen - wenig Hoffnung verbreiteten die Diskutanten bei „Anne Will“ für das „Projekt Europa“. Trotz der Appelle von Sigmar Gabriel.

Zunächst diskutierte die Runde über den Brexit, der spätestens am 29. März 2019 erfolgen muss. Der britische Botschafter Wood sagte, er respektiere den Protest gegen den Brexit vom Wochenende, aber eine neue Abstimmung werde es nicht geben. Annette Dittert hielt dem entgegen, es wäre legitim, das in Erwägung zu ziehen. Viele der damaligen älteren Befürworter seien gestorben, viele junge Wähler dazugekommen. Sigmar Gabriel bezeichnete den Vorgang als „Experiment, Europa in die Luft zu jagen.“ Dabei wäre Europa wichtiger denn je, weil die Welt Kopf stehe - es sollte nicht sein einziger Appell an diesem Abend bleiben. Er schlug vor, man solle darüber abstimmen lassen, wie der Brexit erfolgen solle. Dirk Schümers Position: Bloß nicht noch mal abstimmen über das Ob, das würde der Demokratie Schaden zufügen. Er fragte: „Was hat die EU an Mist gebaut, dass es überhaupt so weit kommen konnte?“