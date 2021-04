Verkehrsprobleme zu Ostern : Verspätungen auf Bahnstrecke Berlin-Hannover nach Unfall

Fallersleben Ein Unfall mit zwei Loks, die zusammengestoßen sind, führte bei der Bahn zu vielen Verspätungen. Die Bergungsarbeiten brauchen Zeit.

Durch den Zusammenstoß zweier Loks bei Wolfsburg kommt es auf der Bahnstrecke Berlin-Hannover zu 50 bis 70 Minuten Verspätung. Fernzüge werden umgeleitet und halten statt in Wolfsburg in Braunschweig, wie eine Bahnsprecherin am Donnerstag sagte. Die Bahn rechne damit, dass die Bergungsarbeiten und die Verspätungen der Fernzüge noch den ganzen Donnerstag dauern werden.