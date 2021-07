Fernverkehr belastet Bilanz : Bahn fährt offenbar erneut Milliarden-Verlust ein

Das Bahnlogo am Berliner Hauptbahnhof. Foto: AP/Michael Sohn

Berlin Die Bahn fährt einem Medienbericht zufolge in der Corona-Krise weiter hohe Verluste ein. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Unterlagen des Konzerns. Die will das Unternehmen morgen der Öffentlichkeit vorstellen.

Die Deutsche Bahn fährt in der Corona-Krise weiter milliardenschwere Verluste ein. In den ersten sechs Monaten des Jahres steht unter dem Strich ein Minus von über 1,4 Milliarden Euro, wie Konzernunterlagen zeigen, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlagen.