Mehr Müll, kaputte Wege, Mountainbike-Trails : Wälder leiden unter stärkerem Besucheraufkommen durch Corona

Die mit der Corona-Krise zusammenhängengen Schließungen sorgen für mehr Betrieb in den Wäldern des Landes. Das bringt einige Probleme mit sich. Baden-Württembergs Wald-Referent klagt über mehr Müll, kaputte Wege und rücksichtslose Mountainbiker.

Das Rausgehen in die Natur seit Beginn der Corona-Pandemie ist für viele Menschen ein Gewinn, für die Natur aber nicht unbedingt. Tiere, Wald und Waldwege leiden unter dem massiv gestiegenen Ansturm von Spaziergängern, Joggern, Rad- oder Mountainbikefahrern. Eigentlich seien die vielen Besucher ein schönes Zeichen, sagte der Wald-Referent des BUND Baden-Württemberg, Christoph Schramm. „Allerdings quillen durch Einwegmasken und to-go-Verpackungen wegen geschlossener Restaurants die Mülleimer in Parks und Naherholungsgebieten über, viel Müll liegt auch einfach so in der Natur.“